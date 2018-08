Objekte vom 31. Juli 2018

Das zweifarbige Teppicharmband aus Italien dürfte Anfang der 1960er Jahre gefertigt worden sein und ist mit 750er Gold gepunzt, wobei die sehr attraktive Oberfläche sehr aufwendig aus weißgoldenen und gelbgoldenen Einzelgliedern zusammengesetzt wurde. Das mit einer Standardlänge von 19 Zentimetern versehene Armband schmiegt sich aufgrund der ganz besonderen Verarbeitung gut an das Handgelenk an. Diese Art von Armbändern wurden in Italien in Massenproduktion maschinell hergestellt. Auf alle Fälle handelt es sich um ein schon üppig gestaltetes aber dennoch apartes Teppicharmband.



Das zweite und vermutlich halbmassive Armband mit einer 585er Goldpunzierung wurde sehr wahrscheinlich in Pforzheim gefertigt, wobei die kleinen Drähte und das geflochtene Muster aus Kugeln innen zwar hohl, aber relativ stabil und nicht dünnwandig gearbeitet sind. Das ausgesprochen schöne und gut verarbeitete Stück dürfte zeitlich in die 1950er Jahre datiert werden. Die beiden gepflegten Goldarmbänder bringen einen stolzen Goldwert auf die Waage, mit denen die Schmuckstücke gut verkäuflich sein dürften.