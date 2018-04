Die Grundform des sogenannten Salon-Sessels entspricht dem seit dem Barock bekannten Typus des Fauteuils. In diesem Fall ist es die besonders im "Louis Seize" beliebte Sonderform einer "Bergère", bei der die Rückenlehne halbrund in die gepolsterten Armlehnen übergeht. Auch die kannelierten Füße und die reduzierte Ornamentik des Möbels weisen in diese frühklassizistische Stilepoche des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Allerdings wird der Sessel sehr viel später entstanden sein, erst im sogenannten zweiten "Louis Seize" (auch "Second Empire" genannt, zwischen 1852 und 1870), als diese Art Stilmöbel eine zweite Hochphase erfuhren. Stilmöbel als Repliken aus vergangenen Epochen werden bis in die Gegenwart gefertigt.



Dieses Objekt wurde ganz offensichtlich erst im Lauf der letzten 20 Jahre mit einem neuen Bezug versehen, worauf schon die Darstellung des Hundes "Idefix" hinweist. Das Gestell des Sessels dürfte aus Buche sein, auf Nussbaum dunkel gebeizt, und aus der Zeit um 1890 stammen. Vergleichbare Stücke sind selten, jedoch schmälert der recht eigene Neubezug den Wert.

