Objekte vom 31. Mai 2019

Das vergoldete Modeschmuckkonvolut mit zehn unterschiedlichen Anstecknadeln und Broschen wurde aus Guss- und Pressformen gefertigt, nachgearbeitet und anschließend gefasst. Die Ausstattung besteht teilweise aus kleinen Perlchen. Zu dieser Sammlung mit witzigen und humorvollen Motiven gehört neben Reitern und Troubadouren auch eine Amor-Darstellung nebst Schubkarre und blauen Herzen sowie zwitschernde und auf einem Ast sitzende kleine Vögelchen. Dabei sind auch zeittypische Motive in Form eines Harlekins und eines Clowns. Die teilweise mit Papierschildchen versehenen Stücke tragen den Aufdruck "Made in France". Ein bekannter Hersteller für Modeschmuck war die bekannte Gablonzer Industrie (historisch auch Gablonzer Bijouterie), bei denen die jeweiligen Anfertigungen den Wünschen ihrer Auftraggeber angepasst wurden. Die Gablonzer Industrie galt ehemals als Weltmonopol von Modeschmuck und Zentrum für Modeschmuckherstellung in Europa.



Gablonzer Industrie: um 1850 entstanden, Zusammenschluss kleinerer Modeschmuckhersteller in der böhmichen Stadt Gablonz (CZE)



Obwohl diese teils lackierten Objekte in großer Stückzahl als Massenware hergestellt wurden, handelt es sich doch um hübschen und verspielten Modeschmuck mit originellen Motiven aus den 1930er bis 1950er Jahren.