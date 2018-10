Objekte vom 31. Oktober 2018

Bei dem zunächst ungewöhnlichem Gerät handelt es sich um eine professionelle Plätzchenmaschine einer ehemals größeren Bäckerei für die Herstellung von Spekulatius und weiteres Hartgebäck. Die Maschine mit einer Walze aus Grauguss (Gusseisen mit Graphiteinschlüssen) musste von drei Personen bedient werden, einer zum Teig einfüllen, einer zum Kurbeln und die dritte Person war für die Entgegennahme der Plätzchen, die dann auf die Backbleche verteilt und anschließend gebacken wurden. Diese Art von Plätzchenmaschinen wurden noch bis in 1940er bis 1950er Jahre benutzt, ein Hersteller ist nicht auszumachen.



Die Maschine, die anscheinend schon sehr lange nicht mehr gesäubert wurde, müsste komplett überholt werden, was aber auch wieder Kosten verursachen würde, die vermutlich weit über den Wert dieses Exemplars hinausgehen dürften. Auf alle Fälle könnte die Plätzchenmaschine im geputztem Zustand noch als interessantes Anschauungsmodell in einer modernen Bäckerei oder auch als Dekorationsgegenstand in einem hipen Kaffee weitere Verwendung finden.