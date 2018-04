Objekte vom 4. April 2018

Die Begeisterungswelle für solche Bonanza-Fahrräder begann bereits in den 1960 Jahren in den USA und schwappte dann in den 70er Jahren nach Europa und Deutschland über. Ganz typisch für ein Bonanzarad ist neben der Revolverschaltung auch der große und sogenannte Bananensattel mit Lehne, die Imitation einer Federung an der Vordergabel, der lange und zweiteilige Hirschgeweih-Lenker und natürlich der cool wirkende Fuchsschwanz.



An diesem Bonanzarad sind zwei Hersteller angegeben, einmal die bekannte Vertriebsfirma Kettler sowie die Firma Kirchner, die den Rahmen hergestellt hat. Bei dem Aufdruck "Kettrad Pirat" handelt es sich um das Modell, das Anfang der 70er Jahre auf den Markt kam und ein Verkaufsschlager war. Das mitgebrachte Bonanza-Fahrrad aus den 1970er Jahren ist noch mit allen originalen Einzelteilen ausgestattet und befindet sich in einem sehr guten Erhaltungszustand. Aufgrund der aktuellen Retro-Welle werden solche Bonanzaräder wieder stark nachgefragt.



Bildquelle: ZDF