Objekte vom 4. April 2019

Beide Teile sind aus Silber in der im deutschsprachigen Raum gebräuchlichen Legierung von 935/1.000 Silber gefertigt. Über einer maschinell aufgebrachten Guillochierung wurde transluzides blaues und weißes Emaille aufgetragen, worauf wiederum kleine Röschen aufgemalt wurden. Die Herstellungszeit wird in der Nachkriegszeit, also den späten 1940er bis frühen 1950er Jahren liegen. Das Nähset ist in einem sehr guten Zustand und zudem noch recht vollständig. Der Schraubdeckel stellt gleichzeitig den Fingerhut dar. Der Kopf des Fingerhuts wird aus Glas bestehen. Die kleinen Einbuchtungen im Glas verhindern ein abrutschen der Nadel. Der Kugelschreiber ist, im Gegensatz zu dem Nähset, in keinem einwandfreien Zustand.