Das hier mitgebrachte Geschirr für 12 Personen mit insgesamt 72 Einzelteilen befindet sich in einem sehr guten Erhaltungszustand und ist noch komplett vorhanden. Das Service stammt von der Firma Königszelt, die 1860 in Königszelt in Schlesien gegründet wurde und noch bis heute unter dem Namen Karolina in Polen Porzellan produziert. Laut Stempelung stammt das Service aus den 1930er Jahren, wobei die Manufaktur Königszelt ab 1932 bereits zur Hutschenreuther AG gehörte, die Marke aber weiter verwendet wurde.



Ganz typisch für die Zeit ist der elfenbeinfarbene Farbton des Porzellans sowie der beliebte Goldrand, das sogenannte Schwarzlot-Dekor. Das gesamte Service und auch das aufgetragene Glanzgold sind noch sehr gut erhalten, wobei Glanzgold nicht spülmaschinengeeignet ist.



Das große, vollständige und noch dekorative Service war mal für ganz besondere Anlässe gedacht, dürfte aber heutzutage nicht mehr so gut verkäuflich sein.



