Objekte vom 4. Dezember 2018

Das große Landschaftsbild ist mit "A. Michelis" signiert und verweist auf den berühmten Maler Alexander Michelis (1823 - 1868), der von 1843 bis 1851 an der Düsseldorfer Akademie studiert hat und 1863 Professor in Weimar wurde. Der Künstler war im 19. Jahrhundert einer der maßgebenden Landschaftsmaler.



Das Gemälde mit einem stimmungsvollen Motiv zeigt eine romantische, dicht bewaldete Auenlandschaft und einen leuchtend blauem Himmel mit Wolken, die sich sehr schön im See spiegeln und an dessem Ufer in aller Ruhe ein Angler seiner Beschäftigung nachgeht. Der etwas ledierte Stuckrahmen ist ein authenisches Stück aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wobei das Bild selbst wohl mal doubliert wurde, d.h. die alte Leinwand wurde auf eine neue aufgezogen, und sieht deswegen auch entsprechend gut aus. Das stimmungsvolle Gemälde aus der Zeit um 1850 - 1860 zeugt von guter Qualität und kunsthandwerklichem Können eines bekannten Malers.