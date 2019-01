Bei diesem ungewöhnlichen Objekt handelt es sich um einen russischen Kowsch, aus dem ursprünglich Wodka oder Süßwein getrunken wurde.



Kowsch: Ein aus Silber bestehender, wie eine Art Schöpfkelle geformter, russischer Wodkabecher mit Henkel.



Die Form des Stück erinnert schon ein wenig an ein Schiff der Wikinger, die auch in Russland waren und aus solchen Holzkellen Met getrunken haben sollen. Später gab es diese Kellenformen auch in anderen Größen, zum Beispiel um Wasser zu schöpfen, aber auch als kleine Ausführung gegen Ende des 19. Jahrhunderts als Geschenk des Zarenhauses. Kowschs sind auch in russischen Museen ausgestellt. Auf dem Unterboden befindet sich in russischer Schrift der Name der bekannten russischen Silberschmiede Ovchinnikov sowie die 84-Zolotniki-Sibermarke, die für eine 875er Silberlegierung steht, wobei diese Marke in der Zeit von 1896 bis circa 1908 so verwendet wurde. Die genaue Herstellungszeit des silber-vergoldeten Objekts wird anhand einer Gravur mit der Angabe "14.5.1906" nochmals bestätigt. Ganz typisch für die Zeit sind neben der floralen Reliefgestaltung die noch sichtbaren restlichen Teile einer ehemals schönen Emaillierung, die durch falsche Nutzung leider verloren gegangen ist.



Hier handelt es sich um ein einmaliges und wertvolles Exemplar eines antiken russischen Kowschs.