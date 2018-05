Objekte vom 4. Juli 2017

Die Vase stammt von der Feinsteinzeug- und Siderolith-Fabrik Gerbing & Stephan aus Bodenbach in Böhmen, wo in großen Stückzahlen produziert wurde. Vermutlich wurde diese Vase auch als Paar in gleicher Ausführung gefertigt.



Siderolith: plastischer Ton, geformt und gebrannt, ohne Glasur, stattdessen mit Bronzefirniss oder Vergoldung überzogen



Der Gestaltung nach zu urteilen könnte die Vase in der Zeit um 1870 datiert werden. Sie weist stilistische Elemente der Neorenaissance auf, hat ein üppiges Ornamentfries sowie eine reiche Dekoration arabesker Blumen und Ranken in voller Reliefansicht.



Diese viktorianisch anmutende Majolika kam zunächst Mitte des 19. Jahrhundert in England und später dann in Europa auf. Bei dem Material handelt es sich um Feinsteinzeug, auf das verschiedene Formen, Farben und das Relief aufgelegt wurden.



Die üppige und prunkvoll aussehende Keramik-Vase wurde für den breiten Durchschnittsgsschmack gefertigt. Obwohl sie nicht mehr dem aktuellen Geschmack entspricht, ist die Vase ein antikes und dekoratives Stück.

Bildquelle: ZDF