Objekte vom 4. Juli 2018

Punzen auf dem Armreif verweisen sowohl auf den Herstellungsort Pest, einem Stadtteil von Budapest, als auch auf die Herstellungszeit um 1910. Das weiterhin mit 585er Gold gepunzte Schmuckstück ist mittig mit einem Altschliffdiamanten in einer historisierenden Fassung besetzt. Insgesamt befindet sich der aparte Armreif in einem schönen und sehr guten Erhaltungszustand.



Das zweite Schmuckstück ist ein prachtvolles Collier mit einer gepunzten Kette im Ankermuster aus 585er Rotgold und einem floral gestaltetem Zwischenstück aus ebenso 585er Gold, das vermutlich aus Russland stammt. Veilchenformen und Anemonenmuster sowie kleine Schleifchen verweisen in ihrer Gestaltungsart auf eine Herstellungszeit um 1890 hin, so auch der grobe Diamantschliff. Bis auf einige fehlende Steinchen und kleineren Macken handelt es sich bei diesem antiken und attraktiven Collier um eine wunderbare Schmuckkomposition in schönster Ausgestaltung.

