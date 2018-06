Objekte vom 4. Juni 2018

Diese Uhr ist ein außergewöhnlich zeitloses Schmuckstück und wurde von der Besitzerin nie getragen. Eine hervorragende Handarbeit: Das Muster des goldenen Armbands wird durch eine Gürtelschließe optisch sehr schön weiter geführt und verdeckt dezent das Zifferblatt. Das Motiv der Gürtelschließe stammt aus der Art Déco Zeit und wurde hier in die 40er/50er Jahre modernisiert übernommen.



Die Schmuckuhr stammt aus Amerika, mit 14 Karat gestempelt und ist mit der Aufschrift der amerikanischen Designerin Ruth Satsky versehen. Das neunreihige Gliederarmband (ganz feine Vierkantstäbe, die vor- und zurückspringen) ist in exzellenter Handarbeit enstanden und in den späteren Nachkriegsjahren (50er/60er Jahre) so nicht mehr unbedingt zu finden.



Das vorliegende Armband wurde jedoch an einer Stelle mittig verkürzt und es sind kleine Löcher enstanden. Üblicherweise werden Armbänder an der Schließe gekürzt, diese hier geht aber direkt in das Armband über und wäre dadurch viel schwieriger zu kürzen gewesen. Die Gürtelschließe ist in Weißgold gearbeitet und mit 28 Punkt großen Achtkantdiamanten in guter zeitloser Farbe besetzt.

Bildquelle: ZDF