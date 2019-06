Objekte vom 4. Juni 2019

Die schöne "Precision" Damenuhr kommt aus der renommierten Schweizer Uhrenmanufaktur Rolex, die für ihre luxuriösen Armbanduhren bekannt ist. Die Gründung des Unternehmens geht auf den aus Kulmbach stammenden Hans Wilsdorf zurück, der um 1900 nach La Chaux-de-Fonds ging und dort große Verkaufserfolge erzielte, bevor er sich in London selbständig machte. Das aus der Serie "Precision" stammende Uhrwerk wurde sehr häufig bei der Verarbeitung von Damenuhren verwendet. Das außergewöhnlich und handgefertigte Schmuckarmband eines Goldschmieds besticht durch unterschiedliche Gelb- und Weißgoldtöne, leuchtende Smaragde und Saphire sowie durch viele kleine Achtkantdiamanten, was in der Cocktailmode der späten 1940er bis 1950er Jahre angesagt und beliebt war. Weiterhin steht die Uhr auch für die besondere Freundschaft zwischen dem Firmengründer Hans Wilsdorf mit dem bekannten Schmuckunternehmer Bucherer, die sehr gern zusammengearbeitet haben. Neben dem Monogramm "CB", für Carl Bucherer, steht die 750er Goldpunze für die entsprechende Goldlegierung des Gehäuses, des Ornaments und des Bandes. Das funktionstüchtige Uhrwerk mit einem Handaufzugswerk stammt von Rolex. Die Rolex "Precision" Damenuhr bringt nicht nur einen stolzen Materialwert auf die Waage, sondern zeugt auch von sehr guter Verarbeitung, was sie zu einem recht wertvollem Schmuckstück macht.