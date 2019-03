Objekte vom 4. März 2019

Das kleine blaue Gerät ist eine Typenrad-Kinderschreibmaschine, Modell "Bambino", aus der ehemaligen DDR, wo sie ab circa 1950 im VEB Optima Büromaschinenwerk in Erfurt hergestellt wurde. Diese aus dem ehemaligen Olympiawerk in Erfurt hervorgegangene Firma produzierte hauptsächlich mechanische Schreibmaschinen. Die zunächst dunkelroten und dunkelgrünen Modelle aus Phenoplast wurden gegen Ende der 1950er Jahre durch rote und himmelblaue Exemplare ausgetauscht. Auf der Unterseite dieses Stücks befindet sich lediglich der Name "Optima" und die Nummer 37/0232/0005.



Zu der Schreibmaschine gehört noch die mitgebrachte Originalverpackung in Form eines kleinen Koffers, der mit kariertem Papier ausgekleidet ist. Obwohl die kleine himmelblaue Schreibmaschine einige Risse und Dellen aufweist, handelt es sich um ein funktionstüchtiges Exemplar und ein Stück Zeitgeschichte aus der DDR. Die ehemals in großen Stückzahlen produzierte Kinderschreibmaschine "Bambino" ist zwar noch häufig auf dem Markt zu finden, aber auch ein beliebtes Sammlerstück.