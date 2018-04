Objekte vom 4. Mai 2017

Auf der Vorderseite der vorliegenden und recht ungewöhnlichen Brosche findet sich ein kleiner hängender Kompass. An die Brosche in Schlaufenform wurde wohl nachträglich ein Anhänger gelötet, an den ein Chatelaine-Anhänger befestigt werden konnte.



Diese Schmuck-Kombination aus einer verspielten Schleifen-Brosche mit einem Kompass wirkt schon kurios. Auf der Kompass-Rückseite befindet sich ein gepresstes Intaglio mit dem Motiv eines römischen Kriegers mit Helm. Bei dem Stein handelt es sich allerdings um Glas, einem sogenannten Pariser Jett, der um 1900 sehr angesagt war.



Die Schleifen-Brosche scheint aus späterer Zeit zu stammen, vermutlich aus der Zeit um 1930 bis 1940 und ist mit 750er Gold gestempelt. Der Kompass dagegen ist aus 14 Karat Gold, also 585er Gold gefertigt und stammt aufgrund der Beschriftung mit einiger Sicherheit aus Frankreich, dafür spricht auch der französische Jett-Stein.



Auf alle Fälle ein antikes und auch kurioses Schmuckstück.

Bildquelle: ZDF