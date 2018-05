Objekte vom 4. Mai 2018

Die kleine Schachtel/Dose aus den 50er bis 60er Jahren diente zur Aufbewahrung von etwas größeren Zündhölzern, die zum Anzünden von Zigarren und den Kamin gedacht waren. Die Punzen auf der maschinell hergestellten Dose zeigen neben Halbmond und Krone auch eine 800er Silberpunze. Leider ist kein Hersteller auszumachen.



Die Buchstaben "O.F." in Schreibschrift stehen vermutlich für den Graveur, der wohl auch das Wappen mit der Darstellung einer geschlossenen Fürstenkrone gemacht hat. Die Zahl "24" als Hinweis auf das Herstellungsjahr ist eher unwahrscheinlich, denn diese Art der Guillochierung wurde erst ab den 30er Jahren eingeführt. Auch das Gravieren von Adelswappen war um 1924 ungewöhnlich. Vermutlich wurde die Gravur des Wappens ebenfalls in den 50er bis 60er Jahren durchgeführt. Die dekorative Silberdose befindet sich insgesamt in einem guten Erhaltungszustand und könnte auch weiterhin zur Aufbewahrung von Zündhölzern dienen.



Bildquelle: ZDF