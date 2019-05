Objekte vom 4. Mai 2019 (Wdh. v. 07.02.2017)

Ein Sextant ist ein nautisches und optisches Messintrument zur präzisen Winkelmessung in beliebigen Ebenen. Der Name Sextant leitet sich von dem Geräterahmen ab, der einen Kreissektor von circa 60°, also ein Sechstel eines Volllkreises, darstellt. Mit einem Sextanten konnte in der Seefahrt die genaue Fahrtrichtung oder die Position eines Schiffes bestimmt werden.



Das beigefügte Prüfzertifikat mit dem Datum vom 15. Oktober 1911, dürfte ein Zeitpunkt gewesen sein, in dem sich das vorliegende Modell noch im perfekten Erhaltungszustand befand. Der Sextant besteht aus Messing, einem seewasserfesten Material, das hier schon ein wenig angelaufen ist, aber gut nachpoliert werden kann.



Diese über hundert Jahre alte maritime Antiquität ist ein Original-Stück aus der Zeit um 1900 und noch voll funktionstüchtig, auch die original Transport-Holzkiste ist noch gut erhalten.



