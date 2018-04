Schon Königin Viktoria liebte Granatschmuck, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Mode kam. Die Kette, die auf ca. 1870 bis 1880 datiert werden kann, ist in einer Weise verarbeitet, die typisch ist für das 19. Jahrhundert: mit in Rosetten dicht gesetzten kleinen Körnern mit feinen Zargen. Die Kette liegt sehr eng am Hals und kann daher nicht von jedem getragen werden. Sie ist in "Mannheimer Gold" gearbeitet, das ist eine gelbe kupferhaltige Legierung, die vergoldet wurde - eine Verarbeitung, die erstmals in Schwäbisch-Gmünd aufkam. Auch das Armband stammt aus dem 19. Jahrhundert.



Der Ring und die Ohrringe bestehen aus 330er Gold und sind damit etwas jünger als Kette und Armband, da diese etwas edlere Legierung erst später aufkam.



Grundsätzlich war Granatschmuck eher preisgünstig, er lässt sich aber auch heute noch gut verkaufen.

Bildquelle: ZDF