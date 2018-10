Objekte vom 4. Oktober 2018

Die englische Firma Gledhill & Sons hat dieses Exemplar ehemals als automatische Registrierkasse angeboten, wobei diese frühe Ausfertigung aus der Zeit um 1900 stammt. Auf der Kasse befinden sich ausführliche englische Anmerkungen und Bedienungsanleitungen, unter anderem ""Please Order Re-fills Ahead. To save posible delay or error, always send ...SAMPLE of PAPER and TILL NUMBER. Which will be found on Name Plate, also stemped on Top of Case and Drawer". In der unteren Schublade konnte in mehreren Fächern das Kleingeld aufbewahrt werden. Diese schon sehr abgegriffene Kasse wurde sichtlich oft benutzt, was auch für gute Geschäfte zeugt. Aufgrund der auf der Oberfläche zu erkennenden Löcher ist die Kasse nicht mehr im einwandfreien Zustand und beschädigt, was auch den Wert mindern dürfte. Sehr schön ist allerdings noch das auf der Rückseite befindliche Herstellerschild und das Typenschild mit einer Original-Seriennummer.



Die nahezu 120 Jahre alte Regietrierkasse aus England ist trotz Beschädigung ein interessantes Anschauungsobjekt.