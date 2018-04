Objekte vom 4. September 2017

Das Schild ist eine Anfertigung zur 400sten Jahresfeier der Entdeckung Amerikas, die offiziell auf das Jahr 1492 datiert wird. Die acht großen Motive im Kreis bilden wichtige Aspekte der amerikanischen Geschichte ab. In den großen Kupferplaketten sind mehrere geschichtliche Ereignisse der letzten Jahrhunderte abgebildet. Auf den einzelnen kleineren Medaillons sind bedeutende amerikanische Personen und Politiker sowie Präsidenten der USA zu erkennen, unter anderem Abraham Lincoln, George Washington und Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der USA. Außerdem sind alle größeren Städte von Amerika aufgeführt, wie zum Beispiel Chicago und New York, mit Angaben der Einwohnerzahlen aus dem Jahr 1892.



Dieses Schild wurde circa 1892 von Alfred Mayer in Deutschland gefertigt und später von einer amerikanischen Firma gekauft und in den USA vertrieben. Bei dem oben aufgesetzten Adler handelt es sich um einen Bronzeguss, weiteres verwendetes Material bei der Herstellung des Schildes ist Kupfer und Zinn.



Auch wenn das seltene und spannende Schild handwerklich gut gemacht ist, dürfte es in Deutschland nicht gut zu verkaufen sein. Interessanter und besser verkäuflich könnte es in amerikanischen Auktionshäusern oder direkt in Amerika sein.



Bildquelle: ZDF