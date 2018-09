Objekte vom 4. September 2018

Die Kolbenpumpe mit dem Aufdruck "M. Jacoby 1904 Hetzerath" weist auf den ehemals traditionellen landwirtschaftlichen Betrieb von Matthias Jacoby in Hetzerath an der Mosel hin, der auch Weinanbau betrieben hat. Neben ihrem Hautgeschäft, der Schädlingsbekämpfung, wurden dann ab 1904 auch solche Kolbenpumpen für den Weinbau produziert. Die sogenannte "Presto"-Pumpe ist mit einer Bar-Anzeige, einem Druckschlauch und der Angabe "D.R.G.M.", Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster ausgestattet, was dafür spricht, dass die Herstellungszeit vor 1945 datiert werden muss.



Die alte Kolbenpumpe befindet sich zwar in einem schlechten Erhaltungszustand, ist aber ein interessantes Stück aus der Geschichte der Landtechnik sowie ein kurioses Dekostück.