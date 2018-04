Objekte vom 5. April 2018

Der Zigarettenautomat mit der Nummer 291 stammt vermutlich aus den 1920er bis 1930er Jahren und wurde von der englischen Firma "The Hyde-Simplex Co. Ltd." bis circa 1940 in London produziert. Diese Art von Automaten gab es sowohl sechsschächtig, vierschächtig und wie hier zweischächtig. Das aus Eichenholz gefertigte Stück konnte sowohl an die Wand gehängt als auch auf die Theke gestellt werden. Die Funktionsweise ist schon mit der englischsprachigen Anleitung "Place Coin in slot and pull knob" erklärt, bei der ein Sterling in den Schlitz geworfen wird, dann an einem Stift gezogen wird, was den Auswurf der Zigarettenpackung bewirkt.



Allerdings gibt es in England seit dem 1. Oktober 2011 ein offizielles Verbot für das Aufhängen von Automaten. Insgesamt befindet sich der englische Zigarettenautomat aus der Zeit der 20er bis 30er Jahre in einem ganz guten Erhaltungszustandund.

Bildquelle: ZDF