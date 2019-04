Objekte vom 5. April 2019

Bei dem Objekt handelt es sich um ein historisches Winkel-Prisma in Messingmontierung mit samtausgeschlagenem Originaletui ohne Hersteller- und Jahresangabe. 1851 erfand der deutsche Geodät Karl Maximilian von Bauernfeind das nach ihm benannte symmetrische Winkelprisma. Es wird in Mikroskopen mit Schrägtubus eingesetzt und in der Geodäsie verwendet. Dort eignet es sich für Messungen in der Ebene, als Instrument zum Einfluchten und Abstecken von rechten Winkeln. Das vorliegende Zweitseit-Prisma besteht aus einem geschliffenen Glaskörper, der in eine Messingmontur mit Griff eingefasst und an der Basisfläche mit einem Spiegelbeschlag aus schwarz eloxiertem Metall versehen ist. Am unteren Ende des Handgriffes ist ein Loch, in das eine Lotschnur eingeführt werden kann. Damit ist der vermessungstechnisch maßgebliche Standort des Winkelprismas (senkrecht unter dem Winkelprisma am Boden) bequem zu bestimmen. Das schwarze, aufklappbare Lederetui für das Winkelmessgerät ist innen mit rot-violettem Samt ausgeschlagen und weist deutliche Gebrauchspuren auf. Das gesamte Design lässt eine Datierung um 1900 bis 1920 zu.