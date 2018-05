Objekte vom 5. Dezember 2017

Das Schaumgold-Armband aus 585er Gold ist in den Bändern mit kleinen Stahlfedern ausgestattet, die das Stück aufziehbar machen, damit es am Handgelenk bequem getragen werden kann. Aufgrund des hier fehlenden Kits ist es mittlerweile zu Beschädigungen an dem doch sehr dünnen Goldblech gekommen. Auf dem mit Tombak unterlegten Mittelstück befindet sich eine kupferfarbene Gravur mit dem Geburts- und dem Sterbedatum einer jungen Frau.



Tombak: Bezeichnung für eine Messingslegierung mit rötlicher Farbe und erhöhtem Kupferanteil von mindestens 80 Prozent



Der oben aufgesetzte dunkelrote Stein ist ein Karneol mit Verzierungen von Weidenzweigen, was auf einen Andenkenschmuck hinweist. Dieses dekorative Schaumgold-Armband mit der aufziehbaren Mechanik erinnert an ähnliche Stücke aus der Mitte des 19. Jahrhunderts aus Österreich, circa um 1850.



Bildquelle: ZDF