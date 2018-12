Objekte vom 5. Dezember 2018

Bei der kunstvoll bemalten Holzplatte handelt es sich um ein Fragment eines ehemals kleinen und meist einachsigen sizilianischen Karrens (Carretto siciliano), der vor allem in der Region um Palermo seit Ende des 18. Jahrhunderts häufig in Gebrauch war. Dabei diente der Karren hauptsächlich zum Beladen von Agrarprodukten, wurde aber auch bei festlichen Anlässen, wie zum Beispiel Prozessionen oder Hochzeiten, mit kleinen Bänken bestückt, um Personen befördern zu können. Diese seit dem 18. Jahrhundert gearbeiteten Karren mit zwei großen Rädern wurden immer gleich gebaut und dekorativ bemalt.



Damit sich das vorliegende Stück nicht noch mehr verziehen konnte, wurde es rückseitig mit zwei neueren Holzleisten versehen, die auch als Aufhängung dienten. Das Holzfragment mit deutlichen Altersspuren kann aufgrund der Malereien, der Farben und der Farbgebung circa auf eine Herstellungszeit um 1850 bis circa 1900 datiert werden. Das Stück ist mit zwei unterschiedlichen Motiven versehen, die linke Seite mit dem Motiv eines sichtlich fröhlich Abendessens, die rechte Seite mit einer Schlachtenszene, die mit dem Schriftzug "battalia navale tra siciliani e francesi" betitelt ist, übersetzt "Seeschlacht der Sizilianer gegen die Franzosen". Die Holzplatte aus Eichenholz zeigt neben vielen Rissen einige Restaurierungsspuren und Craquelés, wobei besonders die schwarzen Linien an Beinen und Gesichtern deutlich nachgemalt wurden. Allerdings gibt es diese Karren-Fragmente noch häufig, was darauf zuzurückzuführen ist, dass sie auf Sizilien als Andenkenstücke sehr beliebt waren. So kann auch das vorliegende und dekorativ bemalte Fragment eines sizilianischen Karrens aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch ein interessantes Erinnerungsstück sein.