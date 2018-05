Objekte vom 5. Februar 2018

Die Statuette mit der Signatur "J. Uphues" stammt von Joseph Johann Ludwig Uphues (1850 - 1911). Der ursprünglich als Steinmetz ausgebildete Künstler hat ab 1878 in Berlin studiert und wurde 1899 selbst Professor an der Berliner Akademie. Uphues zählte zu einem der berühmtesten Bildhauer der Wilhelminischen Zeit (1890 - 1914).



Die Bronze-Skulptur aus einer Zinn-Kupfer-Legierung zeigt einen entblößten, nach oben schauenden jüngeren Mann, der in seiner linken Hand einen Bogen nach oben hält. Das Stück zeugt von einer sehr guten und schönen Ausarbeitung und stammt laut Stempel "Akt. Ges: vorm. H. Gladenbeck u. Sohn" von der bekannten und renommierten Berliner Gießerei Gladenbeck. Das Original aus dem Jahr 1896 ist in der National Gallery of Victoria in Melbourne in Australien zu sehen. Von dieser Skulptur gibt es unterschiedliche Nachgüsse in verschiedenen Ausführungen, wobei diese Skulptur vermutlich in der Zeit zwischen 1898 bis 1899 gefertigt wurde. Leider ist der beschädigte Bogen kaum noch reparabel, was den Wert mindern dürfte.

Bildquelle: ZDF