Objekte vom 5. Februar 2019

Die aktuell nicht funktionstüchtige Wanduhr, die weder schlägt noch tickt, ist mit einem ziemlich verstaubten und verharztem Uhrwerk ausgestattet. Allerdings gelten diese Art von Uhren als unverwüstlich und gut reparabel. Das Werk, das neben Halbmond und Krone mit den Initialien "GB" und der Bezeichnung "Silesia" versehen ist, stammt von der Firma Gustav Becker, die dieses Zeichen in den Jahren von 1909 bis 1933 in zwei Werken verwendet hat, unter anderem im schlesischen Freiberg. Dieses Uhrwerk dürfte aus der Zeit um 1910 bis 1915 gefertigt worden sein.



Bei diesem Modell handelt es sich um eine Freischwingeruhr, die aus mehreren Zulieferteilen besteht, unter anderem die seitlichen Anbauteile in Form von Halbsäulen mit Verzierungen und die gemarkte Tonfeder von der Firma Gloria. Die ursprünglich große Bekrönung fehlt komplett und wurde durch ein einfaches Brettchen, eine schlichte Laubsägearbeit, ersetzt. Der Uhrenkasten besteht teilweise aus Nussbaum, so auch das Furnier. Das Zifferblatt mit originalen Zeigern ist in Ordnung, auch das Pendel aus lackiertem Blech stammt aus der Zeit. Auf alle Fälle würde sich bei dieser circa hundert Jahre alten Gustav Becker-Uhr eine Restaurierung lohnen.