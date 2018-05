Objekte vom 5. Juli 2017

Laut Logo auf der Unterseite wurde der Kipplaster von der Firma Michael Seidel produziert, die 1881 in Zirndorf gegründet wurde, in der ersten Zeit aber nur Musik-Blechinstrumente hergestellt hat. Erst in der Nachkriegszeit wurden Blechspielzeuge gefertigt, unter anderem Traktoren, LKWs und Nutzfahrzeuge, so wie das vorliegende Stück, das vermutlich aus der Mitte der 1950er Jahre stammt. Ungefähr zu dieser Zeit kam noch eine Kunststoffspritzerei dazu, so dass auch Spielwaren aus Kunststoff hergestellt werden konnten.



Dieser Kipplaster mit Anhänger wurde allerdings noch aus Blech gefertigt. Der Wagen hat einen Federaufzug, ist fahrtüchtig und kann sowohl geradeaus als auch rechts und links gelenkt werden, auch der Kipphebel ist noch intakt.



Obwohl der Originalkarton fehlt, befindet sich der LKW mit Anhänger in einem guten Zustand.

Bildquelle: ZDF