Objekte vom 5. Juli 2018

Die interessant gestaltete Silberfigur in Form einer jungen Frau mit hochgestreckten Armen und einem beweglichen Becher in den Händen geht auf eine ebenso interessante Legende zurück. Kunigunde, hübsche Tochter eines Edelmanns im 18. Jahrhundert, war in einen nicht standesgemäßen Goldschmied verliebt, worauf ihr der Kontakt zu diesem Mann untersagt wurde. Als Kunigunde vor lauter Kummer erkrankte machte der Vater den Vorschlag, dass ihr geliebter Goldschmied vor der Hochzeit zuerst eine Prüfung ablegen sollte. Die Aufgabe bestand darin, ein Trinkgefäß anzufertigen, aus dem zwei Personen gleichzeitig trinken konnten, ohne auch nur einen Tropfen zu verschütten. So formte der kluge Goldschmied den Rock auch so, das der umgedrehte Trinkbecher gleichzeitg mit dem kleinen beweglichen Gefäß benutzt werden konnte. Aus diesem Grund wurden solche Doppelbecher auch Hochzeitsbecher genannt.



Nicht ganz so alt wie die circa dreihundert Jahre alte Geschichte ist dieser hübsch verzierte Silberbecher mit einem Tremolierstrich, der aus Hanau stammt und um 1880 bis 1900 hergestellt wurde, wobei Hanau auf Reproduktionen antiker und alter Gegenstände spezialisiert war. Diese schön geformte Silberfigur aus industrieller Fertigung wurde per Hand nachgearbeitet und mit hübscher Dekoration versehen.



Bildquelle: ZDF