Objekte vom 5. Juni 2019

Das aus Paris stammende Kernstück kommt aus der renommierten Firma Boin-Taburet, die im Jahr 1873 von dem Antiquitätenhändler George Boin und dem Juwelier Emile Taburet gegründet wurde. Durch hochwertige Anfertigungen von Silberarbeiten im Stil der Louis-quinze- und der Louis-seize-Epochen haben sie sich einen Namen gemacht. Das Kernstück, das aus einer Teekanne mit kannelierter Tülle, einer Zuckerdose ohne Deckel und einem Sahnekännchen besteht, weist gestalterisch eine leicht gedrungene und glattwandige Birnenform und zarte kleine Füße auf. Die Griffe bestehen aus Padouk-Holz, einem äußerst harten, druck- und biegefestem Tropenholz, das feuchtigkeitsstabil ist. Das Service ist auf der Kanne mit schönen Applikationen in Form eines Beerenknaufs und Weinblättern verziert und an den Anstößen mit Festons und Girlanden. Dabei handelt es sich um typische Stilelemente des Zweiten Kaiserreichs (1852 - 1870). Die auf dem Unterboden befindliche Herstellermarke kam in dieser Art erst in den 1920er Jahren auf, so dass die Herstellungszeit auch auf die 1920er bis 1930er Jahre datiert werden kann. Das hervorragend gearbeitete Kernstück ist mit der Minerva-Marke und einer zusätzlich oben befindlichen kleinen "1" versehen, die für 950er Silber und den Herkunftsort Paris steht. Bis auf den fehlenden Zuckerdosendeckel besticht das gut erhaltene, feine französische Service durch hochwertiges Silber und eine äußerst qualitätsvolle Verarbeitung aus namhaftem Haus.