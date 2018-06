Objekte vom 5. Juni 2018

Die Signatur des Gemäldes deutet auf den bekannten Jagd- und Tiermaler Johannes Deiker (1822 bis 1895) hin. Der akademisch geschulte Künstler spezialisierte sich neben einigen Porträts ganz auf die Darstellung von waidmännischen Motiven und Tierszenen, besonders Jagdhunde. Hier sind es zwei Steinmarder in einer undefinierten Felsenlandschaft, die Deiker in dynamischer Aktion zeigt.



Die an ihren charakteristischen hellen Kehlflecken erkennbaren nachtaktiven Raubtiere halten sich zwar oft in der Nähe des Menschen auf, sind aber außerhalb der kurzen Paarungszeit Einzelgänger, so dass es sich hier um ein Pärchen oder einen Revierkampf handelt. Die Physiognomie der hundeähnlichen Tiere mit ihrem wachen Blick, den spitzen Zähnen und dem buschigen Fell ist sehr naturalistisch und fein in Öl auf Holz wiedergegeben. Solche originellen Bildthemen in dieser malerischen Qualität sind auf dem Markt auch heute noch begehrt. Das Bild ist in Öl auf Mahagonitafel gemalt und daher von vorneherein mit einem hohen Anspruch entstanden. Auch der originale Rahmen ist noch vorhanden.

