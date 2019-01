Objekte vom 5. März 2018

Diese ungewöhnlich geformte Tischlampe aus Kunststoff hat die Form eines Formel-1- Helms in gelber Farbe mit einem Bild von Niki Lauda in einem Ferrari, wobei die Verarbeitung im Lampenschirm von keiner so guten Qualität zeugt. Eine recht gute Idee bei der Gestaltung der Lampe ist aber der Lampenschalter, der in Form eines Schaltgriffes gebaut ist sowie der Standfuß, der hochgehoben gleichzeitig ein Lenkrad darstellt.



Die aus der Mitte der 70er Jahre stammende Lampe hat noch einen Aufkleber mit der Aufschrift "ff Leuchten", die auf eine österreichische Firma hinweisen. Die recht cool aussehende Tischlampe in einem insgesamt noch guten Erhaltungszustand könnte auch heute noch als Dekorations- und Beleuchtungsobjekt dienen.

Bildquelle: ZDF