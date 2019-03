Objekte vom 5. März 2019

Die Micky Maus-Kommode wurde von dem französischen Designer Pierre Colleu entworfen und Anfang der 1980er Jahre von der Firma Starform in Frankreich produziert. Die aus beschichteten Spanplatten gefertigte tischhohe Kommode mit Schubladen richtet sich gestalterisch an der Micky Maus-Figur aus, hier eine schwarz-weiße Kunststoff-Figur mit weißen Handschuhen, die oben auf der Platte montiert ist. Das nachfolgende weiße Element ist mit einer gelben Fliege verziert und die rot ausgebeulte Hose deutet die Füße an. Die darauf befestigten weißen Öffnungsknäufe sind ebenfalls aus Kunststoff gefertigt. Auf der Rückseite befindet sich eine Herstellerplakette mit dem Kopf von Micky Maus, übrigens einem Lizenzprodukt, sowie dem Text "Disney by Starform". Neben dieser Ausführung aus der Zeit um 1980 wurde noch ein hellblaues Modell produziert.



Die Micky Maus-Figur, die sich trotz kleiner Beschädigungen in einem guten Erhaltungszustand befindet, ist nicht nur ein Möbel für Kinder, sondern auch für Disney-Liebhaber. Diese Micky Maus-Kommoden werden auf Aktionen immer noch gut gehandelt und gelten als beliebte Design-Klassiker und gesuchte Sammlerobjekte.



Bildquelle: ZDF