Hermann Geibel war ein deutscher Bildhauer, der in München von 1910 bis 1913 als Zeichner und Bildhauer ausgebildet wurde. Dort besuchte Geibel auch Bildhauerkurse bei Erwin Kurz und Kurse des Tiermalers Heinrich von Zügel und Kurse bei Gustaf Britsch. In dieser Zeit legte er sich bereits thematisch auf Tierdarstellungen fest.



Hermann Geibel ließ etwa um 1920 Tierfiguren bei der Kunsttöpferei Tonwerke Kandern (KTK) anfertigen, für die er die Originale herstellte. Für diesen Löwen lieferte Geibel also lediglich den Entwurf in Bronze. Die Keramik -Technik war auf hohem Niveau, die Farbpalette sehr umfangreich. Der KTK kam deshalb eine Art Leitfunktion im Kanderner Keramikgeschehen zu. Neben dem Löwenbaby sind noch ein Bär, ein Kamel und ein Affe gefertigt worden. Die Stückzahlen waren nicht hoch, vermutlich im niederen einstelligen Bereich, also wirklich in Kleinstauflagen.

