Objekte vom 5. November 2018

Die auf dem Hinterkopf gemarkte Puppe ist mit dem Monogramm "AM" versehen, das auf Armand Marseille hinweist, einem ehemals deutsch-russischen Puppenfabrikanten, der um 1860 ins thüringische Coburg übersiedelte. Um 1900 war er einer der weltweit größten Hersteller von Porzellan-Puppenköpfen, wo auch dieser Puppenkopf mit echten Haaren in der Zeit um 1870 bis 1890 gefertigt wurde. Auch die kleinere Puppe in den Armen hat einen Porzellankopf mit Echthaar, die Kleidung beider Puppen besteht aus hochwertiger Seide und die Körper aus Pappmaché und teilweise aus Hartkunststoff. Die Puppe steht auf einem kleinen Automaten, in den die Spieluhr eingebaut ist und die eine kleine Melodie abspielt. Mit der Kurbel kann nicht nur die Spieluhr, sondern auch die Bewegung der Puppe in Gang gesetzt werden. Aufgrund der markierten Zahl "1894" kann das Herstellungsjahr auch auf 1894 datiert werden. Die noch funktionstüchtige Spieluhr wurde aber wahrscheinlich dazugekauft.



Diese Art von Puppen waren nicht als Spielzeug für Kinder gedacht, sondern eher repräsentative Dekorationsobjekte der gehobenen und gut bürgerlichen Gesellschaft, die nur zu besonderen Anlässen und Feiertagen aufgestellt wurden. Die antike Puppe mit einer Spieluhr, die mit einem komplizierten Spielautomaten versehen ist und von einem renommierten Hersteller stammt, ist ein ganz spezielles und nicht uninteressantes Sammlerexemplar.