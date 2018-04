Objekte vom 5. Oktober 2017

Bei diesem außergewöhnlichen Stück handelt es sich um eine Châtelaine. Eine "Chaîne Châtelaine" heißt wörtlich übersetzt soviel wie Kette einer Schlossherrin oder Burgfrauenkette. Frauen dieses Standes trugen solche Gebrauchsgegenstände am Gürtel, unter anderem auch Schlüssel, kleine Scheren und Schreibutensilien.



In diesem kunstvoll gestalteten Objekt befindet sich eine kleine Nähschere, an der aber ein Teil fehlt. Die vorliegende Châtelaine wurde ganz im Stil des Historismus gefertigt und zeigt eine Ornamentik im Hauch des Maurischen Stils.



Maurischer Stil: architektonische und dekorative Kunst der Araber und Berber in Maghreb und Andalusien des 8. bis 18. Jahrhunderts



Sowohl aufgrund des Materials, hier Messing, als auch der Gestaltung und teilweise schon maschinellen Fertigung in hohen Stückzahlen dürfte diese doch dekorative Châtelaine aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammen.



