Objekte vom 5. Oktober 2018

Diese beiden ganz besonderen Uhren stammen von der bekannten Luxusuhrenfirma Ebel, wobei es sich um eine Sonderanfertigung und eine Jubiläums-Edition für "70 Jahre BMW Motorrad" handelt. Das bekannte Motorradmodell "R32" war die erste BMW-Maschine, die 1923 gebaut wurde. 1993 wurde dann diese Sonderanfertigung in Kooperation von BMW und Ebel herausgebracht. Die Herren-Automatikuhr mit dem BMW-Logo und Kaliber 124 ist ein Voyager-Modell von Ebel und zeigt mit GMT (Greenwich Mean Time Zone) auf der Lünette eine zweite Zeitzone an, wobei die Lünette einer Revision bedarf.



Damenarmbanduhr "Discovery": 1993, Ebel, BMW-Sonderedition, Quarzwerk:

In der sehr kleinen Damenuhr, einem Discovery-Modell von Ebel, ist ein Quarzwerk verbaut. Durch die mit der Seriennummer 108/200 versehene Herrenuhr und die Damenuhr mit 166/500 ist deutlich zu erkennen, das sie in limitierten Stückzahlen von 200 und 600 Stück gebaut wurden. Die beiden reizvollen Uhren von Edel dürften besonders für BMW-Fanpaare und -Liebhaber noch schöne Sammlerstücke sein.