Objekte vom 6. April 2019 (Wdh. v. 02.02.2017)

Das vierteilige Goldschmuck-Set aus 585er Gold, das aus einem Collier, einem Ring, einer Brosche und einem Armband besteht, entspricht vom Design her ganz dem Stil der 60er Jahre. Es handelt sich um ein massiv gearbeitetes Set im Blätterdesign, das durch seine Vollständigkeit besticht. Interessant an dem Collier ist, dass die Schlangenkette ein integriertes Verlängerungsstück besitzt und die Kette so in unterschiedlichen Längen tragbar ist. Auch die restlichen Schmuckstücke sind solide verarbeitet. Bei den Steinen handelt es sich um echte Diamanten mittlerer Qualität.



Die einzelnen Schmuckstücke sind dekorativ und passen als Set sehr gut zusammen.



Bildquelle: ZDF