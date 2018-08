Objekte vom 6. August 2018

Von dieser kleinen Kupferplatte aus einem Physionotrace wurden Kupferstiche oder Radierungen produziert und vervielfältigt, wobei dieses Gerät ein Vorläufer der Photographie war. Dabei konnte man sich vor cica zweihundert Jahren vor einen Apparat stellen, der eine Abzeichnung herstellte, die dann auf die Kupferplatte übertragen wurde. Mit diesem sozusagen Negativ konnten Abzüge in Papierform hergestellt werden. Erfunden wurde dieses Physionotrace im Jahr 1786 von Gilles-Louis Chrétien (1754 - 1811) und vor allem in Paris bis in die Zeit um 1829/1830 eingesetzt. Das hier mit "Bouchardy" signierte Stück verweist auf den Nachfolger von Chrétien, einen gewissen Bouchardy, ansässig im Palais Royale, Nummer 82.



Die hier mitgebrachte Kupferplatte mit einem unbekannten Männerportrait dürfte aus der Zeit zwischen 1811 bis 1829 stammen. Die Kupferplatte befindet sich in keinem guten Zustand und weist unter anderem Kratzer auf, die den Wert mindern dürften. Diese ganz spezielle Physionotrace-Kupferplatte aus Frankreich aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts könnte ein interessantes Sammlerobjekt sein.