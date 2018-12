Objekte vom 6. Dezmber 2018

Das Bild mit der Darstellung des Innenraums einer Kirche mit einer betenden Frau am Beichstuhl im Vordergrund und der berühmten Doppelkanzel im Hintergrund zeigt den Markusdom in Venedig. Das mit "H.A. Olivier" signierte Bild verweist auf den englischen Portrait- und Landschaftsmaler Herbert Arnould Olivier (1861 - 1952), der an der Royal Academie of Arts in London studiert und auf einer seiner zahlreichen Studienreisen auch dieses Bild gemalt hat. Das mit einer Glasscheibe versehene Bild ist kein Druck, sondern ein Aquarell, das aus der Zeit um 1890 stammen dürfte. Der Rahmen ist nicht original und wurde später ergänzt. Bis auf die Frau im langen schwarzen Kleid ist ganz rechts und relativ verborgen noch ein dunkel gekleideter Mann mit Hut auf einer Bank zu erkennen, der scheinbar auf seine Frau wartet.



Das antike Aquarellbild befindet sich in einem perfekten Erhaltungszustand und dürfte gut verkäuflich sein.