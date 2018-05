Objekte vom 6. Februar 2018

Diese Profi-Kamera, Modell 500 C/M, stammt von der schwedischen Firma Hasselblad, die 1941 von Victor Hasselblad (1906 - 1978) in Göteborg gegründet wurde. In den 40er Jahren begann die Entwicklung und der Bau von Systemkameras mit einer Kernzelle in Würfelform und auswechselbaren Funktionsteilen, wie zum Beispiel Objektiven, Filmmagazinen und verschiedenen Suchern. Zu der Kamera gehört noch ein Belichtungsmesser und ein Blitzgerät. Das vorliegende Modell wurde über einen Zeitraum von circa zwanzig Jahren gebaut und zwar von den 1970er Jahren bis in die 1990er Jahre. Das vorliegende Exemplar stammt aus den beginnenden 80er Jahren.



Diese Hasselblad-Kamera ist zwar nicht mehr das neueste Modell, befindet sich aber von der Optik her in einem tadellosen Zustand, was bei Liebhabern dieser geschätzten und herausragenden Marke auf Interesse stoßen dürfte.

Bildquelle: ZDF