Objekte vom 6. Februar 2019

Das Glas dieser Vase ist in der Oberfläche irisierend und zusätzlich mit Metallsalzen bedampft, so dass das Glas unter dem Licht in Regenbogenfarben schillert. Zusätzlich ist der Korpus mit einem Fadendekor umsponnen. Dazu wurde Glasschmelze zu langen Fäden gezogen und unregelmäßig um den Korpus angebracht.



Die Vase befindet sich in einem Metallrahmen in Form von goldenen Mohnblüten, Blättern und Zweigen und steht auf vier kleinen Tatzen als Füße. Als Hersteller ist aufgrund des Fadendekors die Glashütte der Gebrüder Pallme-König & Habe in Nord-Böhmen zu nennen. Die Herstellung liegt um die Zeit zwischen 1895 und 1905.