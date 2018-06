Objekte vom 6. Juni 2018

Bei diesem Schmuckstück handelt es sich um eine sogenannte "Jabot-Nadel", die im 17. und 18. Jahrhundert an Hemdkrausen oder Rüschen getragen wurden. In den 1920er bis 1930er Jahren kamen sie wieder in Mode und wurden als Schmuckstück am Revers oder an Hüten getragen.



Die vorliegende Jabot-Nadel ist in Form einer Pfauenfeder gestaltet. Auf den oberen beweglichen Federn sind kleine Diamantrosen in Millegriffes-Fassungen gesetzt. In der Mitte befindet sich das Pfauenauge, hier mit einem Saphir-Cabobon, um den Saphir-Trapeze und kleine Smaragd-Karrees gesetzt sind. Zu der Nadel liegen zwei unterschiedliche Stecker vor, wobei einer davon etwas lediert ist. Diese wunderbar gefertigte Jabot-Nadel aus Platin ist ein kleines und schon wertvolles Schmuckstück, das in den 30er Jahren gefertigt worden sein dürfte.

Bildquelle: ZDF