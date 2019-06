Objekte vom 6. Juni 2019

Das Bobschlitten-Set "Hela" besteht aus vier Zweier-Bobs und drei Vierer-Bobs, die massiv aus Eisen gegossen sind. Die Erfindung und Entwicklung geht auf die Firma Karl Heusser in München zurück, die damals damit geworben hatten, dass diese schweren Schlitten bis zu 70 Stundenkilometer schnell sein könnten. Die aus Kunststoff gefertigten Bobfahrer können herausgenommen werden, wobei dann auf dem Boden neben der Bezeichung "Hela-Bob" noch die Patentnummer und "Made in Germany München" zu erkennen ist. Die kurze Herstellungszeit erfolgte ab Anfang der 1950er bis in die 1960erJahre, die Patentanmeldung 1953. Zu dem Set gehören verschiedene Länderfahnen, die individuell aufgeklebt und gestaltet werden konnten. Zusätzlich gibt es noch die Original-Beschreibung mit der Aufschrift "Hela Bob" sowie Preislisten und Modellangaben. Das zwar bespielte, aber insgesamt gut erhaltene und vollständige Bobschlitten-Set "Hela" ist in Sammlerkreisen sehr beliebt und gefragt.