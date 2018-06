Objekte vom 6. März 2018

Das lithographierte Blechspielzeug von der Firma Technofix in Nürnberg wurde Anfang der 50er Jahre hergestellt und zeigt neben der Markierung "Made in US-Zone" auch die Patentangabe "Patent applied for U.S.A. - Great Britain and Germany".



Der auf einem Roller sitzende bunte Clown mit einem leichten Lenkeinschlag fährt aufgezogen im Kreis herum und gleichzeitig bewegen sich sich die Füße und der Kopf. Der Originalkarton mit dem Aufdruck "Merry Clown" und "Marke Technofix No. 264", verweist auf die Bezeichnung des Blechspielzeugs, den Hersteller und die Seriennummer, unter der das Stück vertrieben wurde.



Der mitgebrachte Technofix "Merry-Clown" befindet sich für sein Alter in einem hervorragenden Zustand, hat zusätzlich eine gut erhaltene Originalverpackung und ist damit ein seltenes und wertvolles Sammlerstück.

Bildquelle: ZDF