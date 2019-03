Objekte vom 6. März 2019

Bei der aus Schaumgold gefertigten Brosche aus der Zeit um 1860 ist aufgrund der sichtbaren Bruchstelle eine nur sehr dünn gepresste Goldschicht und Füllung mit Kit zu erkennen. In dem mittigen Motiv in Form eines Sterns fehlt ein kleiner Granatstein, der nur mit Zinn aufgelötet wurde. Die Oberfläche besteht typisch für die Zeit aus schwarzem Emaille. Leider befindet sich die aus 585er Schaumgold gefertigte, aber antike und ansprechend gestaltete Brosche in keinem guten Erhaltungszustand.





Collier: 1840er Jahre, 585er Schaumgold:

Das ebenfalls aus gepresstem Schaumgold gefertigte und sehr leichte Collier dürfte circa aus der Zeit um 1840 stammen. Die relativ dicke Deckplatte mit schönen handgravierten Motiven wurde rückseitig wiederum recht dünn verblendet. Auch das dünnwandige Collier weist kleinere Beschädigungen am Gold auf. Durch die später ergänzten kleineren Ankerkettenglieder konnte das ziemlich kurze Collier besser um den Hals gelegt werden. Insgesamt befindet sich das antike und noch attraktive Collier aus ebenfalls 585er Schaumgold in einem altersgemäß guten Zustand.