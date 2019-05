Objekte vom 6. Mai 2019

Der aus Gelbgold gefertigte und nach oben platinierte Anhänger ist in Form einer offenen Blüte gestaltet, einer spätviktorianischen Rosettenform, in der sich neben Dreipassformen auch filigrane Vierpassformen mit kleinen Kleeblattformen befinden. Der in der Mitte gesetzte Altschliffdiamant wird von Achtkantdiamanten umrahmt und auf dem geschwungenen Außenrand befinden sich kleine Rosendiamanten. Die Herstellungszeit dürfte auf die Jahre um 1900 bis 1910 datiert werden. Die Panzerkette in 585er Gold wurde später dazugekauft.



Diamanten-Uhr: 1910er -1920er Jahre, Platin, Armband ersetzt:

Die elegante und prunkvoll designte Armbanduhr für festliche Anlässe ist mit kleinen Diamanten im Achtkantschliff besetzt, was gestalterisch in die 1910er bis 1920er Jahre verweist. Das Armband aus einer Art Schnürsenkel mit einem zur Zeit passenden, aber stark angelaufenen Silberverschluss, wurde in späterer Zeit ersetzt, denn ursprünglich handelte es sich wohl um ein Ripsarmband. Das Gehäuse der Uhr mit den Anstössen besteht aus Platin. Leider ist kein Hersteller auf dem Zifferblatt auszumachen, allerdings ist es mit gebläuten Zeigern, einer Eisenbahnminuterie und arabischen Ziffern versehen.



Diamanten-Brosche: 1930er Jahre: 585er Weißgold, Perle

Die rundovale Stabbrosche aus 585er Weißgold ist rückseitig mit einer Stahlnadel und einem Sicherheitsschlösschen versehen, was für eine Herstellungszeit um die 1930er Jahre spricht. Das Stück ist mit 1-Punkt-, 3-Punkt- und 5-Punkt-Diamanten im Übergangsschliff und mittig mit einer Zuchtperle besetzt. Die bewegte Oberfläche aus Millegriffes-Körnern wirkt sehr filigran, was auch gut zur Zeit passt. Das recht wertvolle Schmuckkonvolut, das aus drei attraktiven und teils antiken Schmuckstücken besteht, dürfte Schmuckliebhabern gut gefallen.