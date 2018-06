Der Schrägklappen-Schreibsekretär aus massivem Mahagoni wurde von der Firma „T. Handford“ in London um 1880 bis 1890 hergestellt. Beim Öffnen des Deckels kommt eine mit braunem Leder und umlaufender Goldprägung bezogene Schreibplatte zum Vorschein. Davor befinden sich 4 Fächer (z.B. für Tintenfässer, Schreibutensilien, etc). Dieses schlichte, zeitlose Kleinmöbel gehört in die Kategorie „Captains Möbel“. Bei Seereisen konnte man bei stürmischer See solche Möbel gut festschnallen und verstauen. Der Reisesekretär ist in keinem guten, aber sehr wahrscheinlich originalen Zustand. Er müsste bei Bedarf restauriert werden.

