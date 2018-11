Objekte vom 6. November 2018

Das versilberte Messingtablett ist entsprechend mit der "1/0"-Marke für die Silberlegierung ausgestattet und auch mit einer Straußenmarke versehen, die für die Württembergische Metallwarenfabrik in Geislingen steht, die berühmte Firma WMF, wo das Stück um 1910 hergestellt wurde.



Die beiden aus versilbertem Zinn gefertigten Vasen mit noch sehr gut erhaltenen Glaseinsätzen zeugen von einer gewissen Eleganz und weisen stilistisch auf die Zeit des ausgehenden Jugendstils, den Reformstil um 1910 hin. Der Audruck "FWQE" verweist auf die Metallwarenfabrik von Friedrich Wilhelm Quist in Esslingen, die zweite Württembergische Metallwarenfabrik, wobei die feinen mundgeblasen und geschliffen Glaseinsätze aus Böhmen stammen.



Eigentlich gehört das Vasenpaar und das versilberte Tablett nicht zusammen und so ist das zeitlose, aber nicht sehr wertvolle Tablett überall einsetzbar. Die beiden sehr schönen und dekorativen Quist-Vasen mit exzellent verarbeiteten Gläsern sind aber nicht alltägliche Stücke, die gut verkäuflich sein düften.