Objekte vom 6. Oktober 2017

Diese Dampfwalze wurde von der Firma Fleischmann im Jahr 1953 hergestellt.



Die Gebrüder Fleischmann GmbH und Co. KG wurde im Jahre 1887 von Jean Fleischmann in Nürnberg gegründet. Die Fleischmann GmbH produzierte bis 1969 Dampfmaschinen.



Die Produktbezeichnung für diese Dampfwalze ist das Fleischmann-Modell 155/2. Das Produktgrundgerüst für diese Dampfwalze ist die Doll 504. Die Fleischmann GmbH hatte die Pläne für die Doll 504 nach der Übernahme der Firma Doll & Co. im Jahre 1983.



Sowohl die Doll als auch die Fleischmann-Dampfwalzen werden heute von Liebhaber immer noch gesammelt. Das Modell ist funktionsfähig und bis auf einzelne Abblätterungen in einem guten Zustand.





Bildquelle: ZDF